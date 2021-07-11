7 وفيات و1391 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الإيطالية- حسبما نقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي انخفاضًا من 1400 إصابة جديدة و12 حالة وفاة سجلتها البلاد أمس السبت، موضحة أن البلاد سجلت منذ بداية الجائحة أكثر من 4 ملايين و268 ألف حالة إصابة بكورونا، وأكثر من 127 ألفًا و700 حالة وفاة مرتبطة به.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية أعلنت أمس، عن تسجيلها 1400 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1400، مقابل 1010 الأربعاء و1394 الخميس، و1390 ليصل العدد العام إلى مستوى 4269891 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 12 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 14 في بيانات الأربعاء و13 الخميس، و25 يوم الجمعة ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127768 شخصًا.

وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وثامن دولة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.