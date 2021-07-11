الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

استئناف الخطة الوطنية بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالسعودية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن استئناف الخطة الوطنية بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد للمستفيدين من الفئات العمرية كافة، مؤكدة أهمية اللقاحات في حماية المجتمع ومقاومة الفيروس.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد: "إن اللقاح الجديد "موديرنا" المعتمد مؤخرًا من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وتُوصل إلى اعتماده لمأمونيته"، محذرًا من نقل الشائعات حول اللقاحات والانسياق وراءها.

ولفت إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 20 مليونًا، مضيفًا أنه "من المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على مراكز التطعيم خلال الأيام القادمة". 

وأوضح أن منحنى تسجيل الإصابات يشهد تذبذبًا، مشددًا على أهمية مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية لتحقيق مستوى إيجابي أفضل، مشيرًا إلى أن فترتي عيد الفطر الماضي وبداية عام 2021 كان هناك ارتخاء من البعض مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة.

وفي السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة السعودية 1112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 501 ألف و195 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 482 ألفًا و414 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7976 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة.

الصحة السعودية كورونا فيروس كورونا اللقاحات موديرنا

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