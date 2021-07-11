جامعة سوهاج تعلن الفائزين بجائزة التميز المؤسسي

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، احتفالية إعلان الفائزين بجائزة التميز المؤسسي التى نظمتها إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، وفاز فيها 9 موظفين بالمراكز الثلاثة الأولى من فئات مدير عام، مدير إدارة، وموظف، إلى جانب اختيار أفضل فريق عمل إداري بالجامعة، حيث حصلوا مجتمعين على ٦٤ ألف جنيه، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة للبيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الجودة بالجامعة، والدكتور جمال سرور مدير الإدارة والمدير التنفيذي للجائزة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز أن فكرة الجائزة تأتي في ضوء خطة التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يسهم في تحقيق التنمية الإدارية والرخاء الاقتصادي، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي من خلال طرح مسابقة للتنافس بين الجهاز الإداري بالجامعة بصفة دورية لإظهار أفضل ما فيهم، وخلق جو من الإيجابية للنهوض بوطننا الحبيب مصر، موجهًا الشكر لجميع أعضاء لجنة التحكيم علي ما بذلوه من جهد في تقييم المرشحين بكل حيادية وشفافية، وشكر مماثل لكل القائمين على العمل منذ الإعلان عن تدشينه وحتى الإعلان عن النتيجة النهائية.

ومن جانبه قال الدكتور جمال سرور إن فئة مديري العموم، فاز فيها بالمركز الأول بمبلغ 10000 جنيه، سامية محمود مصطفى مدير عام المدن الجامعية، وفازت بالمركز الثاني بمبلغ 8000 جنيه، هيام عبدالعزيز فرج الله مدير عام المكتبات، كما حصل على المركز الثالث ومبلغ 5000 جنيه، الدكتور ياسر عبدالفتاح محمود، مدير عام الشئون الإدارية بالمركزية.

وأضاف سرور أن الفائزين من فئة مدير الإدارة، فاز فيها بالمركز الأول ومبلغ 8000 جنيه، الدكتور أحمد محمود عبدالغني مدير المدينة الجامعية للطلاب، وفازت بالمركز الثاني ومبلغ 5000جنيه إيمان كامل أحمد، مدير إدارة مكتبة كلية الطب البشري، كما حصل على المركز الثالث ومبلغ 3000 جنيه، صابر محمد عطية الله مدير القبول والتسجيل بشئون طلاب المركزية، وفيما يخص فئة الموظفين المتميزين فازت بالمركز الأول ومبلغ 5000 جنيه، المهندسة نهال مغربي بهيج مهندس الدعم الفني ومنسق مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات، وفازت بالمركز الثاني ومبلغ 3000 جنيه، ابتهال عبدالحميد أحمد بوحدة الامتصاص الذري بكلية العلوم، كما فاز بالمركز الثالث ومبلغ 2000 جنيه، الدكتور حسن رضوان حجي بوحدة ضمان الجودة بكلية الطب البشري، بينما فاز بالمركز الأول من فئة فريق العمل ومبلغ 15000، فريق الدعم الفني للمكتبات بالإدارة العامة المركزية بالجامعة.