كل ما تريد معرفته عن مبادرة إحلال السيارات

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أنه انطلاقا من حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، فقد أطلق رئيس الجمهورية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في 4 يناير 2021، وتم تكليف وزارة المالية بالتعاون مع عدد من وزارات الحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع من خلال عملية احلال السيارات التي مضى على صنعها 20عاما لأخرى جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي.

و تستهدف هذه المبادرة تحقيق مجموعة من الأهداف على النحو التالي:

الحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن التلوث.

رفع مستوى دخل سائقي الأجرة وسيارات نقل الركاب الجديدة نظرا لاستخدام تعريفة أجرة جديدة

تخفيض الدعم الموجه للوقود.

توفير الكثير من فرص العمل للشباب في الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك و شركات تجميع سيارات.

تحقيق انسياب مروري من خلال السيارات الجديدة.

تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد.

ويشارك في المبادرة 31 بنكا تجاريا لديها اكثر من 400 فرع منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تمت زيادة معدلات الأداء بالمبادرة، لتيسير إجراءات حصول المواطنين على سيارات متطورة بحوافز وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.

ولفت إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت منذ شهر أبريل الماضى وحتى الآن نحو ٥٦,٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر للسيارات التى تم إحلالها؛ بما يتسق مع توجه الدولة نحو التوسع في الاقتصاد الأخضر.