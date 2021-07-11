حسنين توفيق: الدولة عازمة على استكمال منظومة بناء مصر الرقمية

قال حسنين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن قطاع الاتصالات شهد أعلى معدلات نمو خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحقق نموا بلغ ١٦% موضحا أن مشروع بناء مصر الرقمية أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بالقطاع خلال السبع سنوات الماضية .

وتابع "توفيق " في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لمشروعات الرقمنة والتي تدعم تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي مؤكدا علي ان استثمارات القطاع الحكومي ستتجاوز ١٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي .

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن زيادة ميزانية القطاع لتصل إلى ٩١ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي منها نحو ٢٢.٦ مليار لصالح حساب خزانة وزارة الاتصالات المصرية يؤكد علي سياسة الدولة تجاه تطبيق مشروع التحول الرقمي والاعتماد علي التكنولوجيا في تعظيم عجلة الاقتصاد المصري.



وأكد حسنين علي أن تنفيذ مشروعات الميكنة للخدمات الحكومية واتاحتها للمواطنين تستهدف التيسير علي الموطن ومنحه وسائل متعددة لتلقي الخدمات منها منصة مصر الرقمية التي تتيح الخدمات من المنزل .

وأشار إلى أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بداية عهد جديد للجمهورية الثانية تعتمد علي البيانات وعلوم الحاسب والحلول الرقمية لإدارة ملفات الدولة ودولاب عمل الحكومة مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات قومية في عهد الرئيس السيسي في جميع القطاعات.

كشفت بيانات حكومية رسمية عن أن مخصصات وزارة الاتصالات بلغت نحو 22.625 مليار جنيه خلال العام المالي 2021-2022 بزيادة قدرها نحو 5.3 مليار جنيه عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو الجاري بعد ان خصصت الموازنة له نحو 17.320 مليار جنيه.

وأكدت البيانات الرسمية ان ميزانية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" بلغت نحو 881 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد بزيادة 100 مليون عن العام الماضي في حين ستصل ميزانية البريد المصري الي 57.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بزيادة 2.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 54.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي وبلغت موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 9.66 مليار جنيه بزيادة 1.82 مليار جنيه عن العام الماضي وسجلت موزانة المعهد القومى للاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 50 مليون جنيه للعام المالي المقبل بزيادة 3 ملايين جنيه عن العام الماضي.