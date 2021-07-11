«مقاوم للمضاد الحيوي».. تحذيرات من طعام الكلاب الجاف

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن عادة ما تستحضر "الجراثيم الخارقة" المقاومة للمضادات الحيوية - والتي تسميها منظمة الصحة العالمية أحد أكبر التهديدات العالمية للصحة العامة- صورًا لأماكن المستشفيات، لكن قد يشير البحث الجديد إلى مصدر أقل وضوحًا وهو كلب العائلة.

وحذر الباحثون من "مخاطر دولية على الصحة العامة" بعد العثور على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في مجموعة من أنواع مختلفة من طعام الكلاب النيء.

وقال الباحثون في بيان صحفي لدراستهم التي ستعرض في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية: "قد يؤدي الاتجاه إلى إطعام الكلاب بالطعام النيء أو الجاف إلى انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية".

ووجد بحث منفصل سيتم تقديمه في نفس المؤتمر والخاص بمقاومة المضاد حيوي أن هذه البكتيريا قد تنتقل بين الكلاب الأليفة وأصحابها.

وفي دراسة حول طعام الكلاب، حلل فريق من جامعة بورتو 55 عينة من طعام الكلاب من 25 علامة تجارية - بما في ذلك 14 نوعًا خامًا مجمدة، بحثًا عن بكتيريا المكورات المعوية.

ويمكن للبكتيريا أن تعيش دون ضرر في أمعاء الإنسان والحيوان ولكنها قد تكون خطيرة في أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن تكون مقاومة للمضادات الحيوية.

ووجد الباحثون أن جميع عينات طعام الكلاب النيئة تحتوي على المكورات المعوية المقاومة للمضادات الحيوية، بما في ذلك البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي الجديد linezolid.

وكشف التسلسل الجيني أن بعض هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في طعام الكلاب النيئة كانت من نفس النوع الموجود في بعض مستشفيات المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا.

وقالت الباحثة آنا فريتاس: "إن الاتصال الوثيق بين البشر والكلاب وتسويق العلامات التجارية المدروسة في بلدان مختلفة يشكل خطرًا دوليًا على الصحة العامة".

وتابعت: "يجب على السلطات الأوروبية رفع مستوى الوعي حول المخاطر الصحية المحتملة عند إطعام الوجبات الغذائية النيئة للحيوانات الأليفة ويجب مراجعة تصنيع طعام الكلاب، بما في ذلك اختيار المكونات وممارسات النظافة".

وأضافت أن أصحاب الكلاب يجب أن يغسلوا أيديهم بعد تناول طعام الحيوانات الأليفة والتخلص من البراز.

وفي دراسة منفصلة، لم يتم تقديمها بعد إلى مجلة طبية للنشر، اختبر فريق آخر من البرتغال، أصحاب الحيوانات الأليفة وتمت الدراسة على 80 أسرة بحثًا عن بكتيريا مع جين MCR-1، والذي يوفر مقاومة للمضاد الحيوي كوليستين الملاذ الأخير.

كان جميع البشر البالغ عددهم 126 بصحة جيدة، في حين أن نصف الحيوانات الأليفة البالغ عددها 102 التي تم أخذ عينات منها كانت مصابة بالتهابات جلدية أو في المسالك البولية.

وتم اختبار أربعة أشخاص وثمانية كلاب إيجابية للبكتيريا التي تحمل MCR-1، وفي أسرتين تم العثور على الجين في كل من الكلب ومالكه.