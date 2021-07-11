الأحد 11 يوليو 2021
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سياسي

«صناعة البرلمان» تناقش أحوال مصلحة الكفاية الإنتاجية

النائب محمد الحسيني،
النائب محمد الحسيني،

قال النائب محمد الحسيني، إن هناك معاناة في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من عجز شديد بالمهندسين والمدربين والمدرسين لعدم وجود تعيينات جديدة لسد العجز، حيث إن التعليم الفني عماد الصناعة، موضحا أن عدد المراكز ما يقرب من ٥٥ مركزا منتشرين على مستوى ١٩محافظة، وعدد العاملين الآن ٢٣٥٠ وسابقا ٦٥٠٠.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الصناعة اليوم ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السيد الحسيني، برئاسة النائب المهندس معتز محمود.

وأوضح النائب محمد الحسيني، أنه يوجد بعض الورش بالمراكز تغلق لعدم وجود تعينات جديدة فضلا عن حالات الوفاة والمعاش، كما ان نظام العقود لا يفي بالمطلوب مشيرا إلى أصول المصلحة التي تمثل بالمليارات ويوجد بها أحدث أنواع الماكينات في جميع المهن.

وشدد النائب محمد الحسيني، على أن التدريب المهني والتعليم الفني هم عماد الصناعة وتقدم الأمم فلا بد من الاهتمام وسد العجز من العاملين.

وقال النائب مجاهد نصار، إنه يمكن إدخال مستثمر للمصلحة بنسبة ٥٠٪؜ ضاربا بذلك بعض الأمثلة التي قامت بذلك، ونجحت هذه التجربة.

وأوضحت تريزا نصر ممثلة من وزارة المالية، ان مشكلة مصلحة الكفاية الإنتاجية هي بالفعل تعاني من عجز للعاملين بها، وإقرار تعيين موظفين بها يجب الرجوع إلى رئيس الجمهورية، موضحة أنه إذا تم تعيين موظفين بها سينحل مشاكلها. 

ولفت عماد جمال رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى أن مشكلة المصلحة تكمن في عدم وجود مدرسين بها خاصة لأن التدريب المهني هو قاطرة الطريق فيجب تعيين مدرسين بها لكي تستطيع المصلحة أن يقوي نفسها وبعد سنة من التعينات يمكن أن يقوم مجلس النواب بمحاسبتها، موضحا أنه يجب الحفاظ على أصول الدولة وإنعاش المصلحة.

التعليم الفنى وزارة المالية رئيس الجمهورية وزارة التربية والتعليم النائب محمد الحسيني بوابة الحكومة

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