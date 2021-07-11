الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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لايف ستايل

بحث جديد.. لقاحات كورونا أكثر فعالية بنسبة 96% لمرضى السمنة المفرطة

السمنة
السمنة

كشفت التحليلات الجديدة عن لقاحات فيروس كورونا، أنها تعمل مع الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة بفعالية تصل إلى 96٪ ضد العدوى.

 

أكد الباحثون، أن جميع اللقاحات الثلاثة المتاحة وهي Pfizer و Moderna و J&J ، فعالة بنفس القدر في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

 

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني، أنه يُعتقد أن لقاحات COVID-19 الثلاثة المتوفرة فعالة مع الأشخاص الذين يعانون من السمنة مثل عامة السكان.

 

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن اللقاحات قد لا تكون فعالة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال على ما يبدو.

 

ووجدت التجارب أن اللقاحات كانت فعالة بنسبة تصل إلى 96 في المائة في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة لدى المشاركين بالدراسة، والذين يعانون من زيادة الوزن الشديد. 

 

قالت الدكتورة ألكسندرا هايدوك، باحثة مساعدة في قسم الطب الباطني بجامعة "ييل" إن فعالية لقاح فيروس كورونا كانت كبيرة بين المشاركين بالدراسة.

 

وأوضحت هايدوك، أن انتشار السمنة بين المشاركين في التجربة كان مرتفعا وأن السمنة مرتبطة بشدة بخطر الاستشفاء والوفاة. 

 

كما أظهرت نتائج التجربة، أن اللقاحات كانت فعالة بنفس القدر بين الأشخاص المصابين بالسمنة مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسمنة.

 

وبالنسبة للقاح موديرنا، تم تحديد الفعالية بنسبة 95.8 في المائة بين 901 شخصًا يعانون من السمنة المفرطة الذين شاركوا في التجارب، مقارنةً بالفعالية العامة البالغة 95 في المائة المتوقعة من اللقاح. 

 

وأظهرت البيانات الأولية أن الفعالية كانت 73.4 في المائة بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، على الرغم من أن تحليلًا لاحقًا وجد أنها كانت 62.7 في المائة.

 

ويأمل الخبراء أن يؤدي إصدار هذه البيانات إلى تشجيع بعض الأشخاص البدينين المترددون في تلقي اللقاح على الذهاب للحصول على الحقن.

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