أبرز المفاهيم الخاطئة للنساء حول الوصول لسن اليأس والحلول المتاحة

تعاني الملايين من النساء سنويا من انقطاع الطمث والوصول إلى سن اليأس، ولايتلقين المساعدة والدعم الكافي، حيث تقول الدكتورة لويز نيوسون، الخبيرة البارزة في هذا المجال في المملكة المتحدة: "لقد تم إعطاء النساء وأخصائيي الرعاية الصحية معلومات غير صحيحة حول انقطاع الطمث وسلامة وفوائد العلاج بالهرمونات البديلة وهذا يعني أن صحة المرأة عانت منذ عقود".

يتخلى الكثيرون عن العمل بسبب الأعراض، وبعضهم يفقد شركائهم أو حتى يفكر في الانتحار، وهذا يحتاج إلى التغيير، فمن الضروري أن يتم تمكين النساء بالمعلومات حتى يستطعن اتخاذ قرارات فردية بشأن العلاج في المستقبل.

أكبر المفاهيم الخاطئة حول سن اليأس وانقطاع الطمث وفقا لـ “ذا صن”:

-يبدأ انقطاع الطمث في سن الخمسين.

-متوسط ​​العمر لبدء سن اليأس هو 51، ومع ذلك تبدأ أعراض انقطاع الطمث لدى العديد من النساء في الأربعينيات من العمر عندما تبدأ فتراتهن في التغير "واحدة من كل 100 امرأة تحت سن 40 وواحدة من كل 1000 امرأة تحت سن 30 تعاني من انقطاع الطمث المبكر"

-"يمكن أن تتغير الهرمونات في أي عمر، لذلك من الضروري أن تعرف جميع النساء الأعراض المحتملة حتى يتسنى لهن الحصول على المساعدة والعلاج في وقت مبكر".

-من السهل اكتشافه عندما يبدأ.

-احصلي على تطبيق my Balance للحصول على نصائح مجانية حول انقطاع الطمث وبدء مراقبة الأعراض.

-العلاج التعويضي بالهرمونات ضار بصحتك.

-قد تكون بعض الأنواع القديمة من العلاج التعويضي بالهرمونات تجعلك أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي خاصة النساء اللائي يعانين من زيادة.

-"إذا كنت تتناول العلاج التعويضي بالهرمونات في شكل أقراص، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والجلطات الدموية".

نهاية الحياة الجنسية

تجد بعض النساء أن الجنس يصبح مؤلمًا، وغالبًا ما تنخفض الرغبة الجنسية لديهن، ولكن هناك العديد من العلاجات المتاحة التي يمكن أن تحسن هذه الأعراض.

"إن تناول العلاج التعويضي بالهرمونات المحتوي على الإستروجين والتستوستيرون يمكن أن يعزز الرغبة الجنسية، لذلك تجد العديد من النساء أنهن يشعرن بالتحسن وتتحسن ثقتهن بأنفسهن واحترامهن لذاتهن عندما يتلقين العلاج، مما يؤثر بشكل إيجابي على حياتهن الجنسية".