محافظ أسيوط يعتمد درجات تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأحد، درجات تنسيق القبول بالصف الأوّل الثانوى الفنى بمختلف فروعه "زراعى – صناعى – تجارى - فندقى " للعام الدراسى 2021/2022، لتصبح درجة القبول بالتعليم الفنى الزراعى 140 درجة والتعليم الفنى التجارى 238 درجة للفندقى و230 درجة للتعليم الفنى التجارى التجريبى نظام الخمس سنوات وبالنسبة للتعليم الفنى التجارى نظام الثلاث سنوات تتراوح الدرجات بين 239.5 إلى 160 درجة حد أدنى وحسب الاماكن المتاحة فى المدارس بكل ادارة تعليمية وذلك على ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الثانوي الفني

أشار محافظ أسيوط إلى أن درجات القبول بالتعليم الفنى الصناعى تمثلت فى 225 درجة للحد الادنى للقبول بمدرسة أسيوط الفنية بنات وحسب الاعدادا التى تحددها المدرسة وفق كثافتها، و239.5 درجة الى 160 درجة لباقى مدارس التعليم الفنى الصناعى وحسب الاماكن المتاحة فى المدارس بكل ادارة تعليمية مطالبا الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسى والعملى والوصول الى التأهيل الجيد لسوق العمل.

أضاف المحافظ ان عدد الفصول المتوقعة فى الصف الاول الثانوى الفنى للعام الدراسى 2021/2022 يبلغ 718 فصل دراسى باجمالى طلاب 28 الف و679 طالب وطالبة.

محافظ أسيوط يعتمد تنسيق الثانوي الفني

أضاف مدير التعليم الفنى بالمحافظة أنه بالنسبة للطلاب الذين سوف يتم تحويلهم للتعليم المهنى طبقا للقرار الوزارى رقم 90 نسبة 2.5 % كحد ادنى ويحتمل زيادة هذه النسبة الى 4 % وتوزع كالتالى نسبة ( 2.5 % ) للتعليم الفنى الصناعى ونسبة ( 1.5 % ) للتعليم الفنى الزراعى ويكون ذلك للطلاب الناجحين فى الدور الثانى والحاصلين على اقل مجموع درجات والاكبر سنا لافتا الى ان الادارات التى ليس بها اكثر من نوعية تعليم فنى ( صناعى – زراعى – تجارى ) ويتعذر انتقال الطالبات يوميا من ادارة الى اخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك النوعية الموجودة داخل الادارة دون التقيد بالحد الادنى للدرجات بتلك الادارة ووفقا للكثافة الطلابية بالمدرسة بتلك الادارة.