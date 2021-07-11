تنفيذ إزالات لـ63358 حالة تعد على نهر النيل 

نفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 7 إزالة في نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها على نهر النيل 63358 منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.