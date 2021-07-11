ضبط 9 متهمين بترويج المخدرات فى حملة أمنية بالبدرشين

شن ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة المباحث وبإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية لملاحقة حائزي الأسلحة النارية ومروجي المواد المخدرة وضبط الخارجين على القانون والقضاء على البؤر الإجرامية بدائرة القسم.

وتم ضبط 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.