الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 متهمين بترويج المخدرات فى حملة أمنية بالبدرشين

حملة أمنية
حملة أمنية

شن ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة المباحث وبإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية لملاحقة حائزي الأسلحة النارية ومروجي المواد المخدرة وضبط الخارجين على القانون والقضاء على البؤر الإجرامية بدائرة القسم.

وتم ضبط 9 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

حملة أمنية حائزي الأسلحة النارية مروجى المواد المخدرة مباحث الجيزة الخارجين عن القانون

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