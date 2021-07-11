استمرار حملة تطعيم المواشي ضد الحمى القلاعية بالمنيا (صور)

تابع اللواء ياسر محمد عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، الأحد، أعمال الحملة القومية لتطعيم ضد الحمي القلاعية من خلال ما عرض التقارير المعروضة لأعمال التطعيمات بقري المركز حيث وجه بتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرات القومية، حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي حيث لا تزال أعمال حملة تطعيم المواشي ضد الحمي القلاعية، حفاظًا على الثروة الحيوانية مستمرة.

بدوره، قال رئيس قرية نزلة حسين إن الأطباء البيطريين تمكنوا من تطعيم 30 رأس ماشية اليوم، بالتعاون مع رئيس القرية و الوحدة البيطرية.

من جهته، أكد رئيس مركز ومدينة المنيا ضرورة الاهتمام والقيام بتطعيم المواشي ضد الأمراض الموسمية للحفاظ على الثروة الحيوانية لمنع ظهور أمراض بالمواشي حفاظا عليها موجها برفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى وضرورة التأكيد على جاهزية المجازر لاستقبال ذبح الاضاحي بداخلها حفاظا علي الصحة العامة.

من ناحية آخرى، واصل قسم البيئة بقرية نزلة حسين أعمال النظافة اليومية بالقرية والقري التابعة لها حيث تم رفع 20 طن من المخلفات المتواجدة بابوفليو وتم تفريغ الصناديق اول بأول حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، منعًا لانتشار الأمراض.

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية

تطعيم الماشية ضد الحمي القلاعية