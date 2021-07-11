سقوط لص بطاريات السيارات في العمرانية (صورة)

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق «توك توك» لقيامه بسرقة بطاريات السيارات بعدما رصدته كاميرات المراقبة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

البداية عندما، تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، عدد من البلاغات، مضمونها في قيام من أحد الأشخاص سائق "توك توك" مجهول لديهم بسرقة بطاريات سيارتهم، وكذا تداول صورًا للمتهم حال قيامه بعملية السرقة بمنطقة العمرانية الشرقية بدائرة القسم، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب عدة وقائع بعد تأكده من خلو الشارع من المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.