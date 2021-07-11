رئيس ألمانيا يطالب الساسة ببذل كل ما يلزم لإتاحة حضور التلاميذ للمدارس

قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إن على الساسة أن يبذلوا كل ما يلزم من أجل إتاحة حضور التلاميذ إلى المدارس في أنحاء البلاد في العام الدراسي الجديد.

وقال شتاينماير في ضاحية فولكرهاوزن بولاية هيسن اليوم الأحد: "الشيء المهم جدا بالنسبة لي هو أن نقوم الآن بفعل كل شيء، كل شيء متاح، في الاستعدادات من أجل أن نتيح فعليا الحضور الدراسي لكل تلميذ بعد العطلة الصيفية".

وكان شتاينماير أجرى قبل هذه التصريحات جولة محادثات مع رئيس حكومة ولاية تورينجن بودو راميلوف، ورئيس حكومة ولاية هيسن فولكر بوفير والعديد من التلاميذ.

كانت وزيرة التعليم الألمانية، انيا كارليتسك، أعربت أمس السبت عن تأييدها لتطبيق الحضور الإجباري للتلاميذ إلى المدارس بعد انتهاء العطلة الصيفية رغم استمرار وباء كورونا.

وفي مقابلة مع صحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس، قالت الوزيرة التي تنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "من وجهة نظري، يجب أن يتم تطبيق الحضور الإجباري ليكون هو القاعدة مرة أخرى مع ضرورة إتاحة استثناءات للأطفال والشباب أصحاب التاريخ المرضي السابق والمعرضين للخطر بشكل خاص".

وأضافت الوزيرة: أنه ستكون هناك شروط إطارية يمكن في ظلها ضمان تقديم حصص دراسية آمنة.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.