وزير الرياضة: نعمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن انتهاج الوزارة لنهج يعمل علي عدم الاعتماد الكلي علي الموازنة العام للدولة في تنفيذ المشروعات الشبابية والرياضية

وقال خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين: نعمل على إدخال القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي ليس من أجل تحقيق أرباح كبيرة ولكن من أجل تقديم خدمة متميزة وبأسرع وقت لشباب مصر في القرى والنجوع وهو استثمار اقتصادي.

وأضاف: على الرغم من جائحة كورنا التي تجتاح العالم أجمع إلا أنه تم تنفيذ أعمال لمنظومة الشبابية بأكثر من مليار و600 مليون جنية وتم تنفيذ أعمال في منظومة الرياضة بأكثر من 2 مليار جنيه وهناك مرونة في العمل لصالح قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد الوزير أن حجم الأعمال التي تم تنفيذها خلال 3 سنوات بلغ أكثر من 16 مليار جنيه وهذا أمر لم يحدث من قبل هذا بخلاف المشروعات التي تنفذها الوزارة كأنشطة شبابية والتي بلغت 50 مشروعا بإجمالي أكثر من 5 ملايين جنيه.

وأضاف الوزير أن الوزارة قدمت دعما قدرة 216 مليون جنيه لبرنامج الإعداد لبطل أولمبي وكان التمويل بأمور من خارج الصندوق كما تم دعم 55 لاعبا ممن وقع عليه الاختيار لإنجاز ميدالية أولمبية بأكثر من 60 مليون جنيه، مشيرا إلى أن دعم الوزارة كان له مفعول كبير فيما تحقق من إنجاز للتأهل الأولمبي للعديد من الأبطال في الألعاب المختلفة.

كما أكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد انتخابات الأندية والاتحادات مشيرا إلى أنها ستجري بموعدها المقرر وفقا للقانون وعقب انتهاء الدورة الأولمبية.

وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التعاون والتنسيق الكامل بين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كممثلة للسلطة التشريعية وبين وزارة الشباب والرياضة كممثلة للجهاز التنفيذي.