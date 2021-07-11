الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة مبيض محارة باغتصاب موظفة في دار السلام

اغتصاب
اغتصاب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، ببراءة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام.
صدر الحكم  برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم «باسم. س» مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها «منيرة.ف» بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتى أغشي عليها وما إن عادت إلى وعيها حتى فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

وأضاف أمر الإحالة بقيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.

براءة مبيض محارة موظفة جنايات القاهرة دار السلام اغتصاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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