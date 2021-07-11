الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرقابة السعودية»: إيقاف 298 مواطناً ومقيماً في قضايا فساد

السعودية
السعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، اليوم الأحد، إيقاف 298 سعوديا واجنبيا بينهم موظفون يعملون في عدة وزارات.

وأضافت في بيان لها اليوم الأحد: "أنه تم إيقاف 298 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، التجارة والنيابة العامة، لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير".

وأضافت: أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وهذا لحماية المال العام والحفاظ عليه.

كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية، نفذت خلال رمضان الماضي 1733 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف 138 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون في 12 وزارة لتورطهم في تهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير. 

في سياق متصل، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، عن إيقاف 65 شخصا منهم 48 يعملون بمرافق ومؤسسات حكومية بقضايا متنوعة.

وأوضحت الرقابة ومكافحة الفساد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية: أنها "باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، حيث نفذت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة 1442هـ، وجرى التحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية".

وأعلنت عن "إيقاف (65) مواطنًا ومقيمًا منهم (48) موظفًا من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء".

وتابعت الهيئة داعية "عموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه".

السعودية مكافحة الفساد إيقاف 298 فساد مالي تهم الرشوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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