الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مدبولى»: المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة توازى نصف مساحة القاهرة

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة التي من المقرر أن يفتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت لاحق، توازي نصف مساحة محافظة القاهرة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة منذ قليل، أن المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة هي 40 ألف فدان، فيما أن مساحة محافظة القاهرة هي 90 ألف فدان.

ووصف مدبولي افتتاح العاصمة الجديدة بأنه سيكون «إعلان عن مصر الحديثة».

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