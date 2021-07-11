الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستماع لمجري التحريات في اتهام 4 بسرقة أجهزة كمبيوتر بمدينة نصر

حبس
حبس

تستمع نيابة مدينة نصر الجزئية لأقوال مجري التحريات في اتهام 4 بسرقة أجهزة الحاسب الآلي من داخل شركة بدائرة القسم.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مدير لإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلى "لاب توب" من داخل الشركة عمله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "أحدهم عامل سابق بالشركة" – مقيمين بمحافظة القاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مدينة نصر من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل البلاغ اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها ، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين وتوجهوا للشركة محل البلاغ ، وتمكنوا من دخول الشركة بأسلوب "التسلق وكسر شباك المنور" والاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقواله أيدوها، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكنهم ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القاهرة مدينة نصر مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة قسم شرطة مدينة نصر نيابة مدينة نصر الجزئية الحبس مع الشغل سرقة اجهزة مباحث مدينة نصر

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