وفد من أكاديمية البحث العلمي يزور جامعة الوادي الجديد

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، الأحد، وفد من قطاع العلوم الأساسية بوزارة التعليم العالي ووفد أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الذي يزور المعمل المركزي للتحاليل بكلية العلوم بالجامعة ضمن مبادرة رفع القدرات والامكانات بالمعمل المركزى (Science Up) إحدى مبادرات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لدعم المعامل المركزية بكليات العلوم بالجامعات المصرية.

حضر الجلسة الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون الدراسات العليا والبحوث ود.أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس جامعة الوادى لشؤون التعليم والطلاب والدكتور رضا حسانين، عميد كلية العلوم والدكتور صدقى حسن الباحث الرئيسي لمشروع رفع القدرات والإمكانيات بالمعمل المركزى ومدير المعمل المركزى للتحاليل بكلية العلوم.

وقال رئيس جامعة الوادى الجديد إن الوفد ضم الدكتور معوض الخولي، رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، ورئيس جامعة المنصورة الجديدة والدكتور محمود عبد العاطى، مدير مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج، والرياضيات بجامعة سوهاج و جامعة زويل والدكتورة مهريفان مروان منسق برنامج Science Up بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك للإطلاع علي المعمل المركزي و تجهيزات ونتائج المشروع رقم 6371 الخاص برفع القدرات والإمكانيات المعملية بالمعمل المركزي بكلية العلوم جامعة الوادي الجديد والمقدم كدعم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارة التعليم العالى.

وقام الوفد بجولة داخل المعمل المركزي للتحاليل بكلية العلوم، للتعرف على إمكانيات المعمل وما قدمه من أبحاث لخدمة التنمية والمجتمع ومجتمع البحث العلمي بجامعة الوادي الجديد والجامعات والمراكز البحثية المصرية.

أضاف أن المعمل قام بأكثر من تحليل٣٠٠٠ عينة من تاريخ تدشينه العام الماضي وذلك من جامعات الوادي الجديد وأسيوط وسوهاج والمنصورة والأزهر وغيرها لتحليلها، إضافة إلى تدريب الباحثين على استخدام الأجهزة الحديثة في التحاليل الكيمائية كما نظم المعمل ورشة عمل عن الميكروبات المحللة للمخلفات السيليلوزيه، إضافة إلى الوفد يرافقه رئيس الجامعة بجولة داخل مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة وزيارة مركز الحفريات الفقارية بالجامعة والاكتشافات العلمية التى اكتشافها الفريق البحثى بصحراء الوادى الجديد.

كما قام الوفد يرافقه رئيس الجامعة بزيارة لمبانى كلية العلوم بمقر الجامعة الجديد والتى تضم مبانى قسم الكيمياء والجولوجيا بتكلفة الاجمالية تصل لـ75 مليون جنيه والتى تضم قاعات للمحاضرات ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس ومعامل مجهزة باحدث الأجهزة.

وأكد د.رئيس الجامعة اهتمام الجامعة بالتطوير والمتابعة المستمر للمراكز العلمية والبحثية والعمل على زيادتها، والتي تأتي انطلاقا من سعي إدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات والأدوات في شتى المجالات العلمية، مشيدًا بالمعمل المركزى للتحاليل بكلية العلوم وتصنيفه كمعمل قياسي يساهم فى تقديم خدمات للتنمية بالوادى الجديد وتوفيرمناخ علمي وبحثي يسهم في إثراء الحركة التنموية بالوادى الجديد وتقديم خدمات تدريب متخصصة وورش عمل و ندوات متخصصة للباحثين و أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا ضرورة التقدم لمشروعات بحثية من خلال جهات التمويل المحلية والقومية والإقليمية والدولية.

وأوضح الدكتور صدقى حسن، بكلية العلوم ومدير المعمل المركزى والباحث الرئيسي لمشروع رفع القدرات والامكانات بالمعمل المركزي أن الهدف من الزيارة هو معاينة الإمكانيات التقنية، ومدى توافر الكوادر البشرية داخل المعمل وذلك في إطاراهتمام وزارة التعليم العالي بتطويرالمراكز والمعامل البحثية على مستوى الجامعات المصرية لمواكبة ما يشهده العالم من ثورة علمية و بحثية في شتى المجالات ودعم قطاع العلوم الأساسية، والعمل على تطبيق التجارب الناجحة وتبادل الخبرات العلمية داخل الجامعات المصرية.

أشار مدير المعمل المركزى إلى أن المعمل المركزي بكلية العلوم هو أول معمل بحثي مدعوم من مبادرة (Science Up) من إجمالي 28 معمل على مستوى الجمهورية ينتهي من تجهيز إعداد وتسليم النتائج والإنجازات علي مستوي الجامعات المصرية.

حصل المعمل على دعم قدره 2 مليون جنيه ودعم إضافي من جامعة الوادي الجديد قدره مليون ونصف ليصبح الأجمالي ثلاث ملايين ونصف جنيه مصري وذلك لشراء جهازي FTIR, ATR, Raman Spectroscopy, and Fluorescence Spectroscopy.

وتقدمت الكلية في المرحلة الثانية لدعم المعامل المركزية بكليات العلوم بمشروع بقيمة 5 ملايين ونصف جنيه لشراء جهازي GC-MS و جهاز BET Surface area، وأشاد الدكتور معوض الخولي رئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية، رئيس جامعة المنصورة الجديدة والوفد المرافق له بإمكانيات المعمل المركزى للتحاليل البيئية بكلية العلوم بجامعة الوادى الجديد وما يقدمه الم، عمل من خدمات لمجتمع الوادى الجديد باستخدام احدث التقنيات العلمية فى التحاليل.

فى نهاية زيارة الوفد، أهدى الدكتور معوض الخولي درع الجامعة لرئيس لجنة قطاع العلوم الأساسية ورئيس جامعة المنصورة الجديدة والوفد المرافق له تقديرًا لجهودهم للارتقاء بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.