تكريم لاعب الخماسي الحديث باتحاد الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم

كرمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، اللاعب يوسف سيد قرني - لاعب الخماسي الحديث باتحاد الشرطة الرياضي.

وجاء ذلك؛ لحصوله على المركز الأول فردي تحت 21 سنة، في بطولة العالم "ليزر رن" والتي أقيمت باستاد القاهرة خلال الفترة من 12- 14 يونيو 2021.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كل أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيمانًا برسالة الرياضة السامية وتقديرًا لما أظهره اللاعب من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.

مهام واختصاصات وزارة الداخلية

تتولى وزارة الداخلية المهام والاختصاصات التالية:

رسم السياسة العامة لنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها في المجال الأمني في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

تنظيم وإدارة شئون الأمن في مختلف المجالات ومكافحة الجريمة بكل أنوعها وإزالة أسبابها بما يحقق الاستقرار والنظام والمصلحة العامة.

مباشرة مهام ومسئوليات الأمن والحراسة بالموانئ الجوية والبحرية والمداخل البرية.

اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين حماية الشخصيات الرسمية والدبلوماسية والوفود الزائرة والخبراء وحماية المنشئات والمرافق العامة ومقرات البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية.

العمل على توفير الحماية الأمنية للاحتفالات والمهرجانات والفعاليات الرسمية والشعبية.

مكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن طبقًا للقانون.

الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها طبقًا للقانون.

تنظيم وإصدار تراخيص حمل وحيازة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والاتجار بها وفقًا للقانون.

تنفيذ الأنظمة الخاصة بالجنسية والجوازات ووثائق السفر والإقامة والدخول والخروج من وإلى الجمهورية وإصدار وثائق السفر للمواطنين ومراقبة وصول ومرور ومغادرة الأجانب ومنح تراخيص الإقامة وتنفيذ قرارات الإبعاد وفقًا للقانون.

إدارة وتنظيم حركة المرور في جميع أنحاء الجمهورية وإصدار رخص المركبات ورخص القيادة.

إدارة المنشآت العقابية وحماية ورعاية نزلائها وإعادة تربيتهم وإصلاحهم والعمل على تأهيلهم وتطوير وتحسين أوضاع هذه المنشئات ورفع مستوى أدائها وضمان حفظ النظام فيها.

وضع وتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني في أوقات السلم والحرب ومكافحة الحرائق والقيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

تنظيم وإدارة السجل المدني وإصدار البطاقات الشخصية والعائلية طبقًا للقانون.

اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية الكفيلة بتأمين سير العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على إجرائها.

تنمية وتطوير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع وزارات الداخلية في الدول الشقيقة والصديقة ومع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة.

وضع وتنفيذ خطة بناء وإعداد قوات الشرطة تنظيمًا وتدريبًا وتسليحًا، ورفدها بما تحتاج إليه من العناصر البشرية والمادية.

تمثيل الحكومة في المؤتمرات والندوات واللقاءات والفعاليات المتعلقة بنشاط الوزارة على المستويين الإقليمي والدولي.

إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الوزارة.

إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتنظيمية الهادفة إلى تنمية وتطوير نشاط الوزارة ورفع مستوى أدائها.

المساهمة في نشر الوعي الأمني بين المواطنين عن طريق شرح وبلورة مهام الوزارة والواجبات المنوطة بها في الحفاظ على النظام والأمن العام ومكافحة الجريمة.

أي مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.