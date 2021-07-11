إصابة شاب سقط من قطار فى محطة الواسطي ببنى سويف

أصيب شاب، اليوم الأحد، بعد أن سقط من قطار داخل محطة قطار الواسطي شمال محافظة بنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا يفيد بتلقيهم بلاغًا بسقوط شاب من قطار داخل محطة قطار الواسطي.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الشخص يدعى «محمد. ع. م»، 35 سنة، مصابًا بكدمة بالرجل اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

وفى سياق منفصل تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من السيطرة على حريق شب في معرض للسجاد وسيارة ملاكي كانت تتواجد امامة بشارع طراد النيل في مدينة الواسطي شمال محافظة بني سويف، حيث تبين من المعاينة الأولية أن ماسًا كهربائيًا قد يكون سببًا للحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا بنشوب حريق داخل معرض للسجاد بشارع طراد النيل في مدينة الواسطي شمال المحافظة، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومنع امتداده، وإخطار مرفق الإسعاف لتوجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق لنقل أي حالات إصابة في حال حدوثها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورجحت التحريات الأولية حدوث ماس كهربائي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 3 سيارات من الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو ضحايا.