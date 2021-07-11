وزير الرياضة يشيد بالزيارات الميدانية للجنة الشباب بالبرلمان

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كممثلة للسلطة التشريعية وبين وزارة الشباب والرياضة كممثلة للجهاز التنفيذي

وأضاف في كلمته أمام لجنة الشباب والرياضة: نعمل في خطين متوازين متلاقين لصالح الشباب المصري وهناك تكامل تام للصالح العام خاصة في ظل فلسفة العمل الجديدة التي من شأنها العمل على سرعة الإنجاز والرؤية المشتركة ومواكبة التحديات والعمل على حلها اذا كانت تتطلب أطرًا تشريعية لحسن الإنجاز في العمل التنفيذي.

وأثنى وزير الشباب على دور اللجنة وتكوينها قائلا: أنا لو كنت بحلم بتشكيل وتكوين اللجنة على ما هي عليه الآن لم يكن حلمي ليتحقق ولكن ربنا كبير وتحقق الحلم بالفعل من حيث تكوين اللجنة ومتوسط أعمار نوابها لتكون بحق لجنة للشباب والرياضة واسم على مسمي بالفعل بل زاد من الحلم أن معظم أعضائها لهم باع طويل في السوق الرياضي سواء كانوا لاعبين دوليين وأولمبيين وعالميين في مجال رياضتهم او اداردين علي اعلي مستوي وهو ما اعطي للجنة زخما كبيرا

أاشاد وزير الشباب والرياضة بالظاهر الجديدة التي يعمل من خلالها نواب الشعب وقال: اسعد سعادة بالغة عندما اجد طلبا مقدما لي ومزكي من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ في وقت واحد وعلي ورقة واحدة وهو ما يؤكد المفهوم الجديد في العمل الشعبي

وأشار الوزير بانه حريص كل الحرص علي الالتقاء بالنواب بمقر الوزارة من خلال تخصيص يوم للنواب معلقا: بعض الطلبات قد لايكون سلكت مسلك خطاء من زميل ما او ليس لها موارد او تمويل من اجل تنفيذها ولكن نعمل علي ان يكون لنا حللول من خارج الصندوق في ظل اولويات الدولة المصرية

وأكد الوزير علي ان الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة يكون لها مفعول السحر قائلا انا شخصيا اعمل علي توفير كل الامور التي تعمل علي نجاح مثل تلك الزيارات ولذلك يتم اصدار تعليمات لمرافقة الزيارة من مسئولين اصحاب قرار من اجل حل الامور والمشاكل علي ارض الواقع واضاف اؤمن بان الزيارة الميدانية في حد ذاتها تمثل 60 بالمائة كجانب معنوي و40 بالمائة للتنفيذ وهو ما يتم بالفعل

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين والتي تناقش بعض طلبات الاحاطة المقدمة من النواب