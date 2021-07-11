هشام عطوة يتابع أعمال تجديد قصور الثقافة

اجتمع الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء مهندس رشدي حمودة ممثلا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبحضور الدكتور نادر مصطفى عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، والسيد عمرو البسيوني رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة والمهندس محمد رزق مدير عام الشئون الهندسية، بشأن البدء في إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير عدد من قصور وبيوت الثقافة في عدد من محافظات مصر.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بمتابعة أعمال الإنشاء والتجديد لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال اللقاء تقدم اللواء رشدي حمودة والسيد النائب الدكتور نادر مصطفى بتهنئة الفنان هشام عطوة بمناسبة توليه منصب رئيس الهيئة وأعرب كل منهما عن بالغ تقديرهما للهيئة العامة لقصور الثقافة ودورها الكبير في نشر التنوير والعدالة الثقافية في كل محافظات الجمهورية.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا بتكليف الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بتسيير أعمال الهيئة خلفًا للدكتور أحمد عواض الذي تقدم باعتذار رسمي نظرًا لارتباطه بأعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع ضم قيادات وزارة الثقافة؛ حيث وجهت عبدالدايم الشكر لـ"عواض" على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية متمنية له التوفيق في مشروعاته المستقبلية.

يذكر أن الفنان هشام عطوة شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأسبق، تولى إدارة عدد من فرق البيت الفني للمسرح خلال الفترة من 2007 وحتى 2011، مدير مركز الهناجر للفنون 2012 – 2014، أفضل مدير بوزارة الثقافة 2009، كما حصل على عدد من جوائز الإخراج في العديد من المهرجانات المصرية والعربية والدولية، أخرج العديد من حفلات افتتاح وختام الكثير من المهرجانات العربية والدولية وله أكثر من 30 عرضًا مسرحيًا لفرق الجامعات والبيت الفنى للمسرح والشركات والقطاع الخاص، كما أشرف على إنتاج أكثر من 25 عملًا مسرحيًا فى مسرح الشباب والطليعة والتى حصدت الكثير من الجوائز فى المهرجانات، أشرف على العديد من المشروعات الفنية في مجال المسرح منها مشروع 100 ليلة مسرح الذى قدم على مركز الهناجر للفنون، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية بالمغرب وتونس والصين وتايلاند، إلى جانب المشاركة في مجموعة من المؤتمرات والندوات والورش الفنية وعضوًا بلجان تحكيم المهرجانات المسرحية أبرزها المسرح الجامعي، اللقاء الأول للشباب، نوادي المسرح.