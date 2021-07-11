نائب محافظ الفيوم يؤكد ضرورة توعية المواطنين بأهمية الري الحديث

استعرض الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، بعض المشروعات الهامة التي تنفذ بالمركزين، مشيراً أنه من ضمن المحاور الأساسية التي سيتم تقييم المسئولين من خلالها، هو مستوى الإنجاز بملف مبادرة حياة كريمة، لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي التخطيط والإسكان لخروج بعض مشروعات القرض الأوروبى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وإضافتهم ضمن مبادرة حياة كريمة، موجهاً رؤساء الوحدات القروية بتوفير قطع أراضى بمساحة فدان بكل وحدة محلية، لعمل سوق أو موقف منظم بشكل حضاري عليها، مع حصر الاحتياجات بالنسبة لسيارات الأجرة لتدعيم خطوط النقل بالقري، ومراجعة كافة المدافن الموجودة بالمركزين، وكذا التنسيق مع شركات المحمول لمراجعة الاحتياجات بالنسبة لشبكات المحمول.

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم الاتفاق مع الأبنية التعليمية على أنماط المدارس التي ستنفذ داخل القري الواقعة لنطاق عمل المبادرة سواء مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، ومتابعة تلك الأنماط من خلال رؤساء القرى.

وتابع نائب المحافظ، أنه يتم مراجعة العمالة التي تعمل داخل مبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع القوى العاملة، للتأكد من أن العمالة التي تعمل بهذه المشروعات هي عمالة محلية من أبناء المحافظة، لافتاً إلى ضرورة تحقيق دخل لأبناء المنطقة أثناء مدة التشغيل والتنفيذ بجانب ما يحققه المشروع من تنمية، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وشركات المرافق للإسراع بمعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى دراسة بعض الأنشطة والمساحات المستهدفة لعمل مجمعات صناعية ومجمعات زراعية بالتعاون مع جهاز المشروعات وإدارة الشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

ولفت نائب المحافظ، أنه فيما يتعلق بمنظومة الري الحديث، في مركز إطسا ٩٠ ألف فدان بتلك المنظومة، كما أن 25% من المساحة المنزرعة بمركز يوسف الصديق تم تحويلها إلى ري حديث، بالإضافة إلى تبطين الترع والمساقي، مؤكداً على ضرورة التوسع فى الندوات داخل المركزين لتوعية المواطنين بأهمية الري الحديث والتبطين، مع متابعة المقاولين أثناء رفع نواتج التطهير والتنسيق مع مديرية الرى، مع رفع كافة مخلفات البناء، مطالباً بحصر كافة أراضي أملاك الدولة، واستغلالها الاستغلال الأمثل، فى عمل مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، فضلاً عن التصدي لكافة التعديات على الإراضي الزراعية.