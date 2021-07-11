بعد حصيلة قياسية.. الرئاسي الليبي يبحث احتواء كورونا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي لبحث سُبل مكافحة جائحة كورونا، وتسخير كافة الإمكانات للتصدي لها، من خلال دعم المراكز والمرافق الصحية في ربوع الوطن كافة.

وشدد محمد المنفي خلال اللقاء على ضرورة وضع التدابير الصحية والوقائية بالمنافذ، ومراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، لمجابهة الجائحة، والتأكيد على توعية المواطنين بمخاطرها، وذلك حسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي يقف بجانب وزارة الصحة، مشيراً لمخاطبته رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتعليمات مشددة وعاجلة بضرورة متابعة أوضاع الليبيين العالقين في جمهورية تونس، وتنفيذ حلول عاجلة لضمان عودتهم إلى ليبيا بأسرع وقت، بعد أخذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

من جهته أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، أن الوزارة مستعدة للتصدي لهذه الجائحة، وأنها وضعت خطة لحماية المواطنين وتوعيتهم من الفايروس، والالتزام بأخذ اللقاح المحدد من المراكز الصحية والتسجيل في منظومة المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ليبيا تتخذ إجراءات احترازية لمجابهة الوباء

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق اليوم ، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد شملت إغلاق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي لمدة أسبوعين مع السماح بخدمة التوصيل للمطاعم.

كما تضمنت الإجراءات تقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة بالتزام ضوابط الوقاية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وسجل المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة بواقع 2854 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 204 آلاف و90 حالة.

وأوضح المركز، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3240 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 376 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 180 ألفا و860 حالة