ضبط قضايا اختلاس واستيلاء على المال العام بـ60 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، اليوم، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

واستهدفت الداخلية خلال أسبوع البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط ، بورسعيد، الدقهلية"والسحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 61 متهما، وبحوزتهم "28 قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، 5 قطع سلاح أبيض".

وأثمرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عن مصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 389 عنصر إجرامى شديد الخطورة، بنطاق مديريات أمن "أسيوط – الجيزة – الدقهلية – الغربية – السويس – المنيا - كفر الشيخ - الشرقية – الأقصر – القليوبية – سوهاج – المنوفية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – قنا".

وتبين حيازتهم 210 قطعة سلاح ناري، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، كميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 944 قطعة سلاح نارى أبرزها " 1 رشاش – 94 بندقية آلية – 133 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 54 مسدس – 662 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 90 خزينة - 1511 قطعة سلاح أبيض".

وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها "بندقيتين غير مششخنة، فرد محلى ، طلقات نارية ، أجزاء وأدوات التصنيع".

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط 19 تشكيلات عصابية، ضموا 66 متهماً ، إرتكبوا128 حادث سرقة متنوعة ، وضبط 48 قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 76 حادث متنوع، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 86 متهماً.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 528854 حكم قضائى بإجمالى 45623 متهم ، بينها 216 حكم جناية، 191713 حكم حبس، 259106 حكم غرامة، 75871 مخالفة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط 1212 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1347 متهم، بحوزتهم كمية من نبات الحشيش المخدر، وزنت 99٫482 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو، وزنت 129٫858 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 20٫162 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 693 جرام.

وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 15٫433 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو، وزنت 430 جرام، وكمية من مخدر الآيس، وزنت 1,708 كيلو جرام، و10 أمبولات مؤثرة، و 330 طابع مخدر، 26413 قرص مخدر مختلف الأنواع.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت شرطة التموين حملة أسفرت عن ضبط (9825 قضية تموينية متنوعة) وضبط (134) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (4086 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (551,610 جنيه، وضبط (10) قضايا مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (314560 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9681) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1588٫905) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (344) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت (718٫317) طن، وكذا ضبط (112) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (37٫321) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (69569) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (57٫986٫929) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1107) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها (121) قضية ضرائب عامة، (47) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (42) قضية فى مجال الجمارك، (7) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (254) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (439) حكم قضائى، (188) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجال مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة)، (3) قضايا فى مجالات (إختلاس مال عام والاستيلاء عليه).. بقيمة إجمالية بلغت (60596443 جنيه) .

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1515) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة).

وتمكنت مباحث قضايا المصنفات من ضبط (247) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (178) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها: (8) أجهزة حاسب آلى جميعها محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة ، وكذا عدد من (المقاهى والكافتيريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى- عدد من محال "ألعاب إلكترونية ، إنترنت كافيه" تقوم بإستخدام وبيع ونسخ أسطوانات الليزر وبرامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبدون ترخيص) ، وكذا ضبط (69) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: ضبط خلالها عدد من (الكتب المقلدة والمنسوخة بدون فواتير شراء وبدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)

ونجحت جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية عن ضبط (683) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (736) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (46) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، (309) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (70) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (533) لنش سياحى.

وتمكنت الجهود فى مجال أمن الموانئ من ضبط (19) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (55) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحي ، وضبط (2274) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك عن ضبط (5) قضايا بإجمالى (6) متهمين .. بمضبوطات بلغت (طن ، و 275 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، وضبط (252529) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (39218 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4837 موقف عشوائى)، وكما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات عن المرور على عدد (196) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (385) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد (8) حالة، وفحص (410) مركبة ، وتبين مخالفة (59) سيارة لشروط الصلاحية الفنية، وتم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4720) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (239) سائق منهم.

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) من ضبط (6475) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1830) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بمضبوطات بلغت (12159) أرجيلة، وغلق (6378) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (85133) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (84737) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (396) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون