الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه.. بنك ناصر يواصل صرف معاشات يوليو

بنك ناصر
بنك ناصر

بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات من يتقاضى أكثر من 3000 جنيه، ومن تخلف عن إجراءات الصرف بناءً على توجيهات نيفين، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث تم توفير كافة أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك.

- البنك يضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياته ليواكب رؤية مصر 2030

وأكد بنك ناصر الاجتماعي، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددًا على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ومن جهتها أكدت الهيئة القومية للتأمين، برئاسة اللواء جمال عوض، أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة، ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة، ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية.

وبدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 3000 جنيه، و صرف من تخلف عن الصرف فى الشرائح السابقة عبر مكاتب البريد وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقا لتعليمات رئيس الهيئة اللواء جمال عوض.  

وزيرة التضامن الحكومة المصرية رؤية مصر 2030 معاشات السحب النقدي جمال عوض الهيئة القومية

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وائل لطفي

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