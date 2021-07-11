بريطانيا تسجل 31 ألفا و772 إصابة و26 وفاة بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 31 ألفا و772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و26 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب البيانات التي نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت، فقد ارتفع العدد الإجمالي لإصابات (كوفيد-19) المؤكدة في المملكة المتحدة منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و121 ألفا و245 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 128 ألفا و425 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن 86,9% من البالغين في بريطانيا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما حصل 65,6 % على الجرعة الثانية، وذلك حتى يوم أمس السبت.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و463 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و25 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و393 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا، وإيطاليا وإسبانيا، وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.