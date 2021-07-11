وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج يسلمان 60 عقد عمل لذوي الاحتياجات

قام وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم عدد 60 عقد عمل لذوي الإعاقة مقدمة من شركات القطاع الخاص بمحافظة سوهاج، وفرتها مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة.

وأكد وزير القوى العاملة على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الإعاقة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وأشار محافظ سوهاج إلى اهتمام المحافظة الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في كافة المجالات بالمجتمع، وتقديم كافة أوج الدعم والمساندة لهم بمختلف المجالات، خاصة في ظل الاهتمام الكامل بهم من القيادة السياسية، وكافة مؤسسات الدولة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، لافتا إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بواقع ذوي الهمم ومنحهم حقوقهم وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع.

فيما أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، و اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجانا بصعيد مصر للشباب والفتيات على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي، وذلك بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، ضمن المشروع الوطني للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بهدف تمكين الشباب وزيادة مهاراتهم مما يمكنهم من الانضمام لسوق العمل ومتطلباته.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والسيدة دراجستا باجفيك القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في مصر، والسيد فلوريان جوريل مدير عام فندق هيلتون الأقصر، وآمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب المهني، والدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الدورة التدريبية الأولى تضم 20 متدربًا من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا من الحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، من قرى مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن مدة تدريب الفندقة تستمر ستة أسابيع أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن التعاون مع فندق هيلتون الأقصر لتنفيذ تدريب الفندقة الشاملة يهدف الى زيادة فرص العمل في قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي توفر وظائف في بعض محافظات الصعيد التي تخدم المدن السياحية مثل الأقصر، وأسوان، والغردقة ومناطق البحر الأحمر وغيرها.



ومن جانبه رحب محافظ سوهاج بوزير القوى العاملة والوفد المرافق له، مشيدا بمجهودات الوزارة في دعم أبناء سوهاج، مؤكدا على أهمية تلك المبادرات في تطوير وتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل لافتا إلى أهمية الاستمرار في تلك الدورات التدريبية وتكثيف برامج التدريب، موجها الشكر لفريق العمل من المدربين والمتدربين والمهارة والإتقان التي وصلوا إليها .

من جانبها، أعربت دراجيتسيا باجفيك ألب القائم بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي فى مصر، عن فخرها بتأييد وزارة القوى العاملة لهذه الأنشطة المخطط لها كمبادرة وطنية جديدة لتعزيز المهارات المهنية للشباب المصري، فضلا عن دعم برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية لهذه المبادرة في محافظة الأقصر، مؤكدة حرص برنامج الأغذية العالمي الدائم على تقديم كل سبل الدعم للبرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة .

وعلى هامش إطلاق فعاليات التدريب الفندقي، قام وزير القوى العاملة ومحافظ سوهاج بتفقد الأقسام المختلفة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر، ومنها أقسام المغسلة، والمطعم، والمطبخ، وورشة الملابس الجاهزة، والغرفة الفندقية، وورشة الحدادة، وورشة النجارة" .