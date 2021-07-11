ألمانيا تُسجل 745 إصابة و6 وفيات بكورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد استمرار ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في ألمانيا بوتيرة طفيفة، لليوم الخامس على التوالي.

وأضاف المعهد - وفقا لشبكة (دويتشه فيله) الألمانية - أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 745 حالة إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 6 حالات وفاة، ومقارنة بالأسبوع الماضي، فكانت حالات الإصابة بالفيروس تبلغ قبل أسبوع 559 حالة إصابة، وبلغت حالات الوفاة 7 حالات.

ومن جانب آخر.. كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه قد تمّ إعطاء 81 مليونا و300 ألف جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي في ألمانيا وسط تقديرات بمتوسط معدل التطعيم بنحو 925 ألفا و343 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهراً واحداً لتطعيم 75 بالمائة من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

ويسود القلق في البلاد بعدما بات متحور دلتا الغالب بين الإصابات الجديدة المُسجلة، وسط دعوات في اعتماد إجراءات احترازية والتراجع عن إجراءات التخفيف التي اعتمدتها البلاد مؤخراً.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 186.5 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 186 مليونا و463 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و25 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و393 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا، وإيطاليا وإسبانيا، وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.