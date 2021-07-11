تفريغ الكاميرات لكشف تفاصيل العثور على جثة في شارع بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية بتفريغ كاميرات المراقبة في العثور على جثة داخل جوال ملقاة بشارع 6 أكتوبر بمنطقة مساكن عين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جوال تخرج منه رائحة كريهة بشارع 6 أكتوبر بمساكن عين شمس في المنطقة الفاصلة بين دائرتي قسم شرطة عين شمس والسلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مجهولة الهوية داخل جوال، ويجري جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.