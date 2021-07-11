الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفريغ الكاميرات لكشف تفاصيل العثور على جثة في شارع بعين شمس

جثة
جثة

أمرت نيابة عين شمس الجزئية بتفريغ كاميرات المراقبة في العثور على جثة داخل جوال ملقاة بشارع 6 أكتوبر بمنطقة مساكن عين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جوال تخرج منه رائحة كريهة بشارع 6 أكتوبر بمساكن عين شمس في المنطقة الفاصلة بين دائرتي قسم شرطة عين شمس والسلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مجهولة الهوية داخل جوال، ويجري جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

قسم شرطة جثة مجهولة الهوية كاميرات المراقبة مساكن عين شمس العثور على جثة رائحة كريهة غرفة عمليات النجدة

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