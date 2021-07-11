لتحديد الأسر المستحقة فقط
محافظ الفيوم يوجه بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة حالات «سكن كريم»
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمراجعة كافة حالات "سكن كريم" من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتاً إلى أن "سكن كريم" مثلها كمثل "تكافل وكرامة" و "بطاقات التموين" يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً موسعاً، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمحاسب كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية بالمركزين.
وأكد المحافظ علي ضرورة أن يكون كل رئيس وحدة محلية على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وسرعة الإبلاغ عن أى معوقات أو عقبات تعرقل عمليات التنفيذ، موجهاً مسئول ملف مبادرة "حياة كريمة " بإنشاء جروب على "الواتس آب" يشمل كافة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركزي إطسا ويوسف الصديق للمتابعة الفورية من خلالها.
وأشار "الأنصاري" أن قرى مركزى أطسا ويوسف الصديق كانت تعاني منذ فترة من مشكلات مزمنة، موجهاً بالاستغلال الأمثل لهذه المبادرة لرفع هذه المعاناة عن أهالى تلك القرى وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات لإنجاز كافة الأعمال فى توقيتاتها المحددة.
وشدد محافظ الفيوم على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، والعمل على تقليل الفجوة بين مسئولي الجهات القائمة بالتنفيذ.