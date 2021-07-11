إزالة حالة تعدي على قطعة أرض ملك دولة وتخصيصها لبناء مكتب بريد بالمنيا

استردت الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار التابعة لمركز ومدينة المنيا اليوم قطعة أرض أملاك دولة بقرية دمشاو هاشم وقامت بإزالة التعديات المقامة عليها والبدء في تخصيصها لبناء مكتب بريد عليها كما تمكنت من رفع 15 طن مخلفات من نقاط التجمع.

وقال علي ظريف رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار إنه تم اليوم استرداد قطعه أرض أملاك دولة بمساحة حوالي 60 متر صادر له رخصه هدم من عام 2018 وتم إزالة تعديات البناء عليها والبدء في تخصيصها لمكتب بريد لخدمه أهالي المنطقة

وأضاف رئيس القرية أن الوحدة المحلية لقرية صفط واصلت أعمال النظافة. حيث تمكنت اليوم من رفع 15 طن مخلفات صلبة وتجمعات قمامه من نقطه تجمع السلخانة بصفط الخمار والطريق العام على جانبي ترعه سرى باشا.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر محمد عبد العزيز رئيس مركز و مدينة المنيا انه لن يسمح بأي نوع من أنواع التعدي على أرض أملاك دولة أو الأراضي الزراعية موجها رؤساء القرى والأحياء بالجاهزية و التصدي لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة بكل قوه وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هناك توجيهات وتكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتصدي لكافة أشكال التعديات سواء بالتعدي بالبناء علي أراضي أملاك الدولة والتي تعد حق الشعب أو الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية ورفع الإشغالات من الشوارع وذلك للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة له

يذكر أن رئيس مركز ومدينة الجديد كان قد عقد أجتماع مع نوابه ورؤساء القري والأحياء أكد خلاله ان جملة وعدد الملفات التي تعمل عليها الادارة المحلية من نظافة واستمرار الحفاظ علي المظهر الجمالي بشوارع وطرق ومداخل القري والاحياء ، ومنعا لانتشار الأوبئة والامراض وخاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا وفق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص هذا بتفعيل الضبطية القضائية وتكثيف حملات متابعة الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد في اماكن التجمع وبالمؤسسات والادارات الخدمية علي ان يتم ذلك جنبا الي جنب مع تفعيل غرف العمليات والتعامل بكل حزم وقوة مع اي بناء مخالف بدون ترخيص او تعدي علي ارض زراعية عن طريق الازالة في المهد منبها بأهمية التعامل مع اي من اشكال التعدي التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية .

215933950_1873671759477451_5131339505998753265_n

212765228_1873671712810789_48359020958999638_n

217466929_1873671676144126_5400066175120133741_n

216371344_1873671616144132_3029738381782449130_n

217188729_1873671589477468_621746336832067206_n

216029794_1873671532810807_7202344739456775704_n

211933279_1873671479477479_9059338395697464405_n

214188438_1873671426144151_4558835206480518298_n