ميسي يحتفل على طريقة شيكابالا.. وأسطورة الزمالك: «الأحلام تتحقق»

نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، يربط خلاله بين طريقة رقص «ميسي»، لاعب برشلونة والأرجنتين، مع كأس كوبا أمريكا، التى فاز بها أمس منتخب بلاده عقب الفوز على البرازيل بهدف نظيف، وبين لقطة يحمل خلالها نجم الزمالك كأس السوبر المصري.

وكتب «شيكابالا»، عبر الحساب الرسمي على «تويتر» : «الأحلام تتحقق».

وأشعل الفيديو مواقع التواصل الاجتماعى، ولفت انتباه متابعيه بسبب الرقصة التى قام بها اللاعبان.