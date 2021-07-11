علوم بنين الأزهر بأسيوط تحتفل باعتمادها من هيئة ضمان الجودة (صور)

نظّمت كلية العلوم بنين بجامعة الأزهر بأسيوط، الأحد، احتفالية بمناسبة اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء مارس الماضي 2021 كأول كلية تحصل على الجودة بكليات الوجه القبلي، برعاية د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك، مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات والدكتور علاء جاد الكريم محمود عميد كلية العلوم بنين والعميد محمد حلمي إسماعيل، المستشار العسكرى للمحافظة والمقدم أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني بأسيوط والمقدم إسلام الدغري بفرع جهاز المخابرات الحربية بأسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والاعلام ورئيس لجنة الفتوى بأسيوط والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومى للمرأة بأسيوط والدكتور أبو بكر عبدالهادى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور ناجح فتحي أبودهب مدير وحدة الجودة ووكيل الكلية للدراسات العليا ولفيف من عمداء الكليات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأساتذة الجامعة والطلاب والباحثين.

وأشاد محافظ أسيوط بعراقة جامعة الأزهر ومنابرها العلمية المختلفة بالإضافة للدور الهام الذي تقوم به في إعداد أجيال متميزة من الخريجين مؤهلة للتفوق في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا لافتاً الى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وجامعتي الأزهر وأسيوط في المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وتنفيذ المبادرات الرئاسية للتنمية الصعيد مؤكداً على أهمية الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات لافتًا إلى التنسيق والتعاون المشترك لدعم المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

ونقل المحافظ خالص التحية والتقدير للإمام الأكبر شاكرًا دوره في النهوض بالعملية التعليمية بالأزهر، مؤكدًا التعاون المشترك بين الجامعة والمحافظة في دفع عجلة التنمية والمشاركة المجتمعية في خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما رحب نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بالحضور، ناقلاً لهم تحيات شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مشيدًا بجهود قيادات وفريق الجودة في حصول الكلية على اعتماد هيئة ضمان التعليم، مؤكدًا تكاتف الجهود من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية سبب رئيسي في الحصول على الاعتماد، داعيًا كليات الوجه القبلي، لبذل مزيد من الجهد للحصول على الاعتماد فى أسرع وقت ممكن، حيث اصبح الأمر ضرورة تعليمية مهمة.



في نهاية الاحتفال، تم عرض فيلم تسجيلى عن كلية العلوم بفرع جامعة الازهر بأسيوط ورحلة عطاء مستمرة منذ انشائها ثم تم تكريم محافظ أسيوط ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلى ومساعد قائد المنطقة الجنوبية للازمات وعميد كلية العلوم ونائبيه والمستشار العسكرى للمحافظة وممثلي قطاع الأمن الوطني والمخابرات الحربية وبعض الأساتذة والطلاب المتميزين بكلية العلوم.

محافظ أسيوط يشهد احتفال كلية العلوم بنين بفرع جامعة الأزهر لاعتمادها (12)

محافظ أسيوط يشهد احتفال كلية العلوم بنين بفرع جامعة الأزهر لاعتمادها (8)

محافظ أسيوط يشهد احتفال كلية العلوم بنين بفرع جامعة الأزهر لاعتمادها (7)

محافظ أسيوط يشهد احتفال كلية العلوم بنين بفرع جامعة الأزهر لاعتمادها (6)

محافظ أسيوط يشهد احتفال كلية العلوم بنين بفرع جامعة الأزهر لاعتمادها (5)

محافظ أسيوط يشهد احتفال كلية العلوم بنين بفرع جامعة الأزهر لاعتمادها (3)

محافظ أسيوط يشهد احتفال كلية العلوم بنين بفرع جامعة الأزهر لاعتمادها (2)