«إحياء الجذور».. مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدا من قبرص واليونان

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، وفدا من شباب وشابات اليونان وقبرص ومصر في إطار مبادرة

“إحياء الجذور” في نسختها الرابعة.

وتفقد الوفد أقسام المكتبة المختلفة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل لكل قسم خاصة الجزء الخاص بمتحفي المخطوطات والآثار. كما تضمنت الجولة قاعة الاطلاع الرئيسية ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات.

وأبدى الوفد سعادته الكبيرة بتلك الزيارة لما تمثله مدينة الإسكندرية لهم من قيمة كبيرة خاصة أنها المدينة التي عاش فيها أجدادهم.

جدير بالذكر أن الزيارة جاءت ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "إحياء الجذور.. NOSTOS"، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وتنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر وقبرص واليونان"، بالإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليوناني والقبرصي والذي ضم 250 من الجالية اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، كما تم تنظيم زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها في المحافظة.