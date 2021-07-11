الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«إحياء الجذور».. مكتبة الإسكندرية تستقبل وفدا من قبرص واليونان

وفد إحياء الجذور
وفد إحياء الجذور

استقبلت مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، وفدا من شباب وشابات اليونان وقبرص ومصر في إطار مبادرة 
“إحياء الجذور” في نسختها الرابعة. 

وتفقد الوفد أقسام المكتبة المختلفة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل لكل قسم خاصة الجزء الخاص بمتحفي المخطوطات والآثار. كما تضمنت الجولة قاعة الاطلاع الرئيسية ومتحف الرئيس الراحل أنور السادات. 

وأبدى الوفد سعادته الكبيرة بتلك الزيارة لما تمثله مدينة الإسكندرية لهم من قيمة كبيرة خاصة أنها المدينة التي عاش فيها أجدادهم.

جدير بالذكر أن الزيارة جاءت ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "إحياء الجذور.. NOSTOS"، في القمة الثلاثية بنيقوسيا في نوفمبر 2017، وتنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول "مصر وقبرص واليونان"، بالإسكندرية، وتنظيم العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية للوفد اليوناني والقبرصي والذي ضم 250 من الجالية اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، كما تم تنظيم زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها في المحافظة.

الإسكندرية مكتبة الاسكندرية المبادرة الرئاسية مبادرة احياء الجذور قبرص واليونان

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

جنازة مهيبة.. قرية الناصرية بالمنيا تشيع جثامين 4 من ضحايا حرائق قبرص

تكذيب ونفي وتحذير.. قصة «انتحار زائف» لـ3 طلاب بعد امتحان «عربي الثانوية»

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

نشرة أخبار الثانوية العامة.. «التعليم» تضبط مسرب «عربي أدبي»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

صور

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر