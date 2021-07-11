وصول السفينة السياحية «scenic eclipse» لميناء بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية أستقبل اليوم السفينة السياحية "scenic eclipse" وجنسيتها "جزر باهامس" قادمة من ميناء ريجيكا بكرواتيا وعلي متنها 181 بحارا و14 راكبا.

وسوف يتم صعود عدد46 فرد من ملاك السفينة جنسيات مختلفة علي متن السفينة ليكون عدد ما تحمله السفينة 241 راكبا وبحارا، وجدير بالذكر أن هذه أول سفينة سياحية يستقبلها ميناء بورسعيد هذا العام بعد تأثر حركة السياحية العالمية بجائحة كورونا المستجد، ويبلغ طول السفينة 167 مترا والغاطس 5.6 مترا، وسوف تغادر السفينة الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد مساء اليوم متجهه ألي ميناء شرم الشيخ

- شحن 7 آلاف طن ملح إلى لبنان عبر سفينتين

وفي سياق آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري، حيث تم استقبال السفينة "TALI" القادمة من ميناء دمياط والتي ترفع علم لبنان، ويبلغ طولها 85 مترا والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان، كما سجل الميناء وصول السفينة CROATI"" القادمة من ميناء الإسكندرية، والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 99 مترا والغاطس 4.7 متر وذلك لشحن 3 الاف طن ملح إلى لبنان.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول وشحن هاتان السفينتين فقد سجل الميناء دخول 17 سفينة من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 71 ألف طن.

وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة و متواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة ، بدخول وخروج السفن من وألي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.