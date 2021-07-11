الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال أهالي عزبة أبو قرن بمشروع «معا»

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

تستعد أجهزة محافظة القاهرة، لبدء تسكين أهالي منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة بمشروع "معا"، وذلك حسب التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لقاطني العشوائيات بمحافظة القاهرة 

وتابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جهود أجهزة محافظة القاهرة في فرش العيادات الطبية الخاصة بمدينة معا بحي السلام ثان، تمهيدا لاستقبال سكان عزبة أبو قرن. 

افتتاح مشروع مدينة  "معا" خلال أيام

وأشارت محافظة القاهرة الى أنه من المقرر افتتاح  مشروع مدينة  "معا" خلال أيام، والتي سينتقل إليها سكان منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، ضمن خطة تطوير العشوائيات التي تنفذها الدولة لتوفير سكن أمن وملائم للمواطن.


وفي سياق متصل قام إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال فرش الوحدات السكنية لبدء تسكين الأهالي وتسليمهم الوحدات الجديدة، كما

ومن جهتها نظمت محافظة القاهرة زيارات ميدانية لعدد من سكان منطقة عزبة أبو قرن، لرؤية الوحدات والمشروع بالكامل قبل الانتقال له، وطمأنتهم بمستوى النقلة الاجتماعية المقبلين عليها.

وأعلنت محافظة القاهرة انه في الوقت الحالي، يجري فرش الوحدات السكنية بالأثاث والأجهزة الكهربائية، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وتم تنفيذ المشروع من خلال مؤسسة معا لتطوير العشوائيات بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة، ليكون مجتمع متكامل يضم كل الخدمات والمرافق العامة والمتنزهات.


 4416 وحدة سكنية في المدينة


يذكر انه تم تنفيذ الوحدات السكنية على نموذجين بإجمالي 4416 وحدة سكنية للمرحلتين نموذح 65 متر غرفتين وصالة والنموذج الثانى 3 غرف وصالة 85 متر ، والمشروع بالكامل مقام على مساحة 62 فدان ارض مخصصة من محافظة القاهرة للمؤسسة لإقامة مجتمع متكامل عليها، وعدد الوحدات بالنموذج الاول "غرفتين وصالة" يبلغ 1272  وحدة والباقى 3 غرف وصالة 3144 وحدة سكنية، وإجمالى العمارات 136 عمارة سكنية.

محافظ القاهرة مشروع معا عزبة أبو قرن تطوير العشوئيات أخبار محافظة القاهرة

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