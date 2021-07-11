الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق مع طالبين لتجاوزهما في امتحانات الثانوية بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية بالقليوبية

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم فى القليوبية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، ضبط طالب فى لجنة ثانوية عامة بمدينة القناطر الخيرية، قام بتصوير أوراق الأسئلة والإجابات من داخل اللجنة بالموبايل، خلال امتحان مادة اللغة العربية، الأحد، لطلاب الشعبة الأدبية، كما تم ضبط طالب آخر بلجنة أخرى، لقيامه بتمزيق البابل شيت الخاص به.

وأكدت الغرفة أنه جار التحقيق مع الطالبين بمعرفة الممثل القانونى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحة أنه تم رصد 120 طالبًا تغيبوا عن أداء الامتحان اليوم فى كافة اللجان الامتحانية.

وأشاد تعليم القليوبية بوعى المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأشارت مديرية تعليم القليوبية إلى أنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدة حرصها على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«أولى كلماتها أين سمير؟».. آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

وزارة الشباب تطعن ببطلان حكم إلغاء وقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

التحقيق مع طالبين لتجاوزهما في امتحانات الثانوية بالقليوبية

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صور

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

اهتمام غير مسبوق .. لماذا عرضت إسرائيل تقديم المساعدة لـ "لبنان"؟

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر