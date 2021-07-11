التحقيق مع طالبين لتجاوزهما في امتحانات الثانوية بالقليوبية

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم فى القليوبية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، ضبط طالب فى لجنة ثانوية عامة بمدينة القناطر الخيرية، قام بتصوير أوراق الأسئلة والإجابات من داخل اللجنة بالموبايل، خلال امتحان مادة اللغة العربية، الأحد، لطلاب الشعبة الأدبية، كما تم ضبط طالب آخر بلجنة أخرى، لقيامه بتمزيق البابل شيت الخاص به.

وأكدت الغرفة أنه جار التحقيق مع الطالبين بمعرفة الممثل القانونى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحة أنه تم رصد 120 طالبًا تغيبوا عن أداء الامتحان اليوم فى كافة اللجان الامتحانية.

وأشاد تعليم القليوبية بوعى المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

وأشارت مديرية تعليم القليوبية إلى أنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، لاستقبال الشكاوى بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكدة حرصها على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان.