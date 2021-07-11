الأحد 11 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 30 طن مخلفات وتراكمات صلبة من شوارع مركز المنيا

حملات نظافة بحي غرب
حملات نظافة بحي غرب المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة حالات التعدي العشوائي بالبناء المخالف بدون ترخيص بشوارع وأحياء المدينة وقرى المركز، حيث نجحت في رفع 30 طن مخلفات وقمامة وتراكمات صلبة، بجانب إيقاف أعمال بناء وتعديل في البناء في المهد لحالتين ورفع إشغالات مواد بناء والتحفظ عليها. 

وقال رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا، قسم البيئة بالقرية تمكن من رفع 30 طن مخلفات وتراكمات من شوارع الحي للحفاظ على المظهر الجمالي للحي، وتوفيرًا لبيئة صحية للمواطنين للحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا. 

وأضاف رئيس الحي بقيام قسم الانشغالات برفع إشغالات مواد بناء والتحفظ عليها بعد التمكن من إيقاف أعمال في المهد لحالتي بناء وتعديل بدون ترخيص بشارع السادات بعزبة الخشابة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أكد اللواء ياسر محمد عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا الجديد، أنه لا تهاون مع أي مخالفة أو تقصير في العمل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة المنيا، موجهًا بمواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الإنارة العامة والنظافة ورفع الإشغالات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هناك توجيهات وتكليفات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

 

 

 

حملات نظافة بحي غرب المنيا

حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
حملات نظافة بحي غرب المنيا
المنيا رفع مخلفات إيقاف حالات بناء مخالف حي غرب رمضان جمال اللواء ياسر محمد عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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