الإسكندرية تعلن طرح عمليات حق استغلال لعدد من الشواطئ في مزايدات علنية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن طرح عمليات حق استغلال لعدد من الشواطيء في الفترة من 14 يوليو وحتي 1 أغسطس 2021. وذلك في مزايدات علنية عامة على النحو الآتي :

بجلسة يوم الأربعاء الموافق 14 / 7 / 2021

1_ استغلال شاطيء البيطاش (المميز) بحي العجمي بقيمة تأمين مؤقت 250 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 499 جنيه.

2_استغلال شاطيء كناري_خدمة لمن يطلبها_ بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

3_استغلال شاطيء الزهور _خدمة لمن يطلبها_ بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

بجلسة يوم الخميس الموافق 15 /7 / 2021

4_استغلال شاطيء زهراء الهانوفيل _خدمة لمن يطلبها_ بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

5_استغلال شاطيء تقسيم الملاح _خدمة لمن يطلبها_ بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 25 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

6_استغلال الألعاب المائية بشاطيء الهانوفيل العام_ بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

بجلسة يوم الاثنين الموافق 26 / 7 / 2021

7_استغلال الألعاب المائية بشاطيء شهر العسل العام بحي العجمي. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 / 7 / 2021

8_ استغلال الألعاب المائية بشاطيء المندرة بحي المنتزة ثان. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

بجلسة يوم الأربعاء الموافق 28 / 7 / 2021

9_استغلال الألعاب المائية بشاطيء ميامي بحي المنتزة أول. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.



بجلسة يوم الأحد الموافق 1 / 8 / 2021

10_استغلال الألعاب المائية بشاطيء السرايا بحي المنتزة أول. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

11_استغلال الألعاب المائية بشاطيء جليم بحي شرق. بقيمة تأمين مؤقت 50 ألف جنيه. وقيمة كراسة الشروط 299 جنيها.

تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد. (رقم تلفون وفاكس 034234140)

وأوضحت المحافظة أنه يمكن الإطلاع علي كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

ويسدد نسبة التأمين لكل عملية علي حدي طبقاً لكراسات الشروط والمواصفات، علمًا بأن آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه قرين كل عملية، وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.