قريبا.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج «Iraq idol» على MBC العراق

يستعد صناع برنامج اختيار المواهب الشهير iraq idol برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية العراقية، لإطلاق الموسم الثاني من البرنامج على أن يذاع على شاشة قناة MBC العراق، .

وانطلق الموسم الأول مطلع العام الجاري وحقق نسب مشاهدات عالية، وتتضمنت لجنة التحكيم من نجوم الفن العراقي، وهم رحمة رياض وسيف نبيل وحاتم العراقي، وقدمت البرنامج المذيعة العراقية ميس محمد التي تقدم برنامج "ام بي سي أكشن" على "أم بي سي عراق".



البرنامج سيكون موجها بشكل عام للشباب، وسيبدأ تصويره في بيروت في بداية الشهر المقبل، وتم عمل تجارب الأداء منذ أسبوعين في العراق لاختيار المواهب التي ستنتقل إلى بيروت، حيث كانت "أم بي سي"، نشرت في صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا لمن يرغب بالمشاركة في البرنامج، واشترطت أن يكون عمر المتسابق من 18 سنة إلى 28.

يشار إلى أن حلقات تجارب الأولى تم تصويرها منذ فترة كبيرة حيث كان انطلاق أولى حلقات هذه النوعية من البرامج بعنوان "Arab Idol" عام 2016 الماضي، وانتج منه أربع مواسم حققت وقتها نجاح كبير وتضمنت لجنة التحكيم كل من الموزع حسن الافعي المطربة نانسي عجرم والمطربة أحلام والمطرب راغب علامة.

آراب آيدول، هو النسخة العربية من برنامج المسابقات الغنائي العالمي "Pop Idol" الذي اخترعه سيمون فيلر وطورته شركة فريمانتل البريطانية.

وكانت المطربة كارمن سليمان أول مطربة شابة مصرية تفوز في أولى مواسم برنامج “أرب أيدول”، وكشفت الفنانة كارمن سليمان خلال لقاءها ببرنامج "لايف من الدوبلكس" والتى تقدمه أبلة فاهيتا، أن عمرها الحالى ٢٦ عام، وأنها لم تكن تحب أسمها وهى طفلة ظنا منها أن نطقه صعب، وكانت والدتها هى من أختارت إسم كارمن ومعناه وردة أسبانية وهناك أقول أخرى أن معناه المطربة المشهورة .

وعن الأغنية التى شاركت بها فى Arab Idol ، قالت كانت أغنية خليجية من اختيار والدتى التى هى أيضا تمتاز بصوت رائع ولكن لم تهوى إحتراف الغناء، وعندما شاركت فى برنامج Arab Idol كان عمرى حينها ١٧ عاما، وقد تزوجت فى سن صغير ولم أكن أخطط لذلك ولكن عندما قابلت زوجى أحببنا بعضنا البعض وقررنا الزواج على الفور وهناك من قال أننى تزوجته لأنه يشبه الهنود نوعا ما لأننى أحب الهنود، ولكن هذا ليس حقيقي .