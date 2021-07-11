الأحد 11 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يفحص حريقًا شب فى شقة سكنية بمنطقة الوراق

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الوراق لكشف ملابساته.

كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، للوقوف على أسبابه حدوثه، واستدعاء مالك الشقة لسؤاله حول تفاصيل الحريق.

الواقعة بدأت بورود إخطار لغرفة عمليات النجدة بالجيزة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بعقار بمنطقة الوراق.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم وجرى إخطار النيابة للتحقيق.

 

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق، وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يؤثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

 

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.

المعمل الجنائي الوراق شقة سكنية حريق عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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