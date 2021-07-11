الأحد 11 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 3 أشخاص متهمين بخطف 4 عمال في حلوان

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 3 متهمين، بخطف 4 عمال بشركة هواتف في حلوان عقب تنازل المجني عليهم وتصالحهم.

تمكن رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من تحرير 4 عمال اختطفهم آخرون؛ بسبب خلافات مع شركة بحلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفاده اختطاف (4) من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع وتبين تواجدها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه أمكن ضبط (3 أشخاص) وبصحبتهم (المجنى عليهم) والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة، وبسؤال المجنى عليهم، قرروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد، فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم، وأنهم ليسوا طرفًا للخلاف، واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم وأضافوا بتوجههم بصحبتهم دون مقاومة خشية منهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات حلوان خطف مباحث القاهرة مدير مباحث العاصمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مياه النيل.. لا تهديد ولكن لا بد من الترشيد

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

أول تعليق من الطالب المتهم بتسريب امتحان الثانوية العامة

نشرة أخبار الثانوية العامة.. «التعليم» تضبط مسرب «عربي أدبي»

مصادر بـ«التعليم» عن «عربي الأدبى» للثانوية العامة: مباشر وسهل ومن الكتاب

أول رد من وزير الخارجية على كلمة مندوب روسيا بمجلس الأمن

وزارة الرى السودانية: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

محمد عبدالعزيز

إدارة رشيدة لمعركة عادلة

د.كريمة الحفناوى

الصين ومائة عام من التقدم

مؤمن المحمدي

الخنفسا

ماجد حبته

روابط أعمال.. مصر والسنغال

عبدالوهاب داود

أول الغيث «ثلوثية»

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

صور

ثانوية عامة.. انتهاء امتحان اللغة العربية

مراجعة قبل امتحان الثانوية العامة

وزراء وشخصيات عامة فى عزاء جيهان السادات بمسجد المشير

محطة تل أبيب

المزيد

84 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للبالغين المعرضين للخطر

نتنياهو يخلي منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي