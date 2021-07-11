إخلاء سبيل 3 أشخاص متهمين بخطف 4 عمال في حلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 3 متهمين، بخطف 4 عمال بشركة هواتف في حلوان عقب تنازل المجني عليهم وتصالحهم.

تمكن رجال مباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من تحرير 4 عمال اختطفهم آخرون؛ بسبب خلافات مع شركة بحلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان مفاده اختطاف (4) من العاملين بإحدى الشركات القائمة بأعمال الصيانة بالأبراج الخاصة بشركات المحمول حال استقلالهم السيارة الخاصة بجهة عملهم، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع وتبين تواجدها بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه أمكن ضبط (3 أشخاص) وبصحبتهم (المجنى عليهم) والسيارة التابعة لجهة عملهم حال جلوسهم أمام إحدى المحلات بذات المنطقة، وبسؤال المجنى عليهم، قرروا بأنهم عقب انتهائهم من أعمال الصيانة بأحد الأبراج التابعة لشركة محمول كائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وحال سيرهم بالسيارة بطريق الأوتوستراد، فوجئوا بقيام المتهمين باستيقافهم واستقلوا بصحبتهم السيارة عقب إخبارهم بوجود خلافات مالية بينهم وبين الشركة عملهم، وأنهم ليسوا طرفًا للخلاف، واصطحبوهم إلى المنطقة محل الضبط وطلبوا منهم الاتصال بالشركة عملهم وإخبارهم باختطافهم ومطالبتهم بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحهم وأضافوا بتوجههم بصحبتهم دون مقاومة خشية منهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.