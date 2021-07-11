الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى

مصر

استعدادًا للاحتفال بافتتاح المرحلة الأولى.. رئيس الوزراء يتفقد أحياء سكنية بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد أحياء سكنية بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، عمارات الحي السكني R3 المعروفة بـ"كابيتال ريزيدانس، والتي انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من تنفيذها وبدأ تسكينها لمستحقيها مطلع العام الجاري.

ورافق رئيس الوزراء، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وفريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنهم المهندس عبدالمطلب ممدوح والمهندس خالد عباس، ولفيف من قيادات الهيئة وجهاز مدينة العاصمة. 


كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي حي جاردن سيتي الجديدة الذي أوشك هو الآخر علي الانتهاء تمامًا، ويضم المشروع نحو 25 ألف وحدة سكنية منها 18 ألف شقة والباقي فيلات، وقبلها تفقد  ساحة الشعب، المقرر لها أن تشهد احتفالات افتتاح المرحلة الأولي من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتفقد "مدبولي" عددًا كبيرًا من المشروعات الجاري تنفيذها داخل العاصمة الجديدة، استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري بحسب ما أعلنته الدولة، وتأتي الجولة  في إطار الاستعدادات النهائية للانتقال الحكومي للحي الجديد والمرتقب خلال أسابيع قليلة.

تفقد مصنع شنايدر مصر بمدينة بدر 

وخلال الزيارة استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى عرض تقديمي من المهندس شريف عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة شركة شنايدر مصر، عن نشأة المصنع في مدينة بدر  واستثمارات الشركة في السوق المصرية، وكذا شرح حول أحدث خطوط إنتاج "مراكز التحكم والتوزيع" المقرر تصنيعها في مصر، كما شاهد عرضًا توضيحيًا لإنتاج الوحدة الرئيسية RM6 كنموذج لما سيتم تصنيعه، بالإضافة إلى خط وحدات التغذية الحلقية الذكي الحديث Smart RMU، كما قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية للتعرف على أحدث خطوط الإنتاج بالمصنع، وما تم تنفيذه من استثمارات لبناء خطوط جديدة، وكذا الاطمئنان على تطبيق إجراءات الصحة والسلامة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الدولة على دعم وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مصر، مشيدًا بالإمكانات المتطورة التي يتميز بها المصنع الإقليمي لشركة "شنايدر اليكتريك" والدور الفاعل الذي يقوم به المصنع في توفير مدخلات الطاقة والتحكم الآلي للعديد من المشروعات الكبرى التي تنفذ على أرض مصر، لافتًا إلى أن السوق المصرية تظل واعدة بالعديد من الفرص محفزة الشركات لزيادة استثماراتها.   

رئيس الوزراء يتفقد كابيتال ريزدانس السكني بالعاصمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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