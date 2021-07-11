ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية فى مصنع غير مرخص بالشرقية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين حملة برئاسة محمد سعد، مديرعام الرقابة التموينية، للمرور على الأنشطة بدائرة مركز الزقازيق، وأسفرت عن تحرير المحضر رقم 2355 لسنة 2021 ضد «م م ب»، صاحب مصنع دون ترخيص لتجارة وتعبئة المواد الغذائية، وتم التحفظ على 370 لتر زيت زيتون معبأة داخل زجاجات بكراتين معدة للبيع، و100 كيلو عسل نحل منتهي الصلاحية، فضلا عن قيام صاحب المصنع باستخدام علامات تجارية تخص الغير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، ضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، قد أوضح أنه اشترك فى الحملة: (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن- الرقابة التموينية- مباحث التموين- الرقابة الصحية) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وقامت خلال الفترة من 27 يونيو إلى 6 يوليو 2021 بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم بجميع مراكز المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 70 محضر مخالفة، وضبط طن و785 كجم لحوم مجمدة ومصنعات لحوم، و65 كجم كبدة مجهولة المصدر دون بيانات وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها، و 503 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و82 كجم لحوم مصنعة وكبدة، و130 كجم أسماك، و242 كجم طيور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشو مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة قد شنوا حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وحملات أخرى بقيادة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة.