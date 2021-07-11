الأحد 11 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تشيد بجهود البحرين فى مجالات استدامة الطاقة

محمد الزرقاني
محمد الزرقاني

أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة محمد الزرقاني، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ستيفانو بيتيناتو، بجهود البحرين في مجالات استدامة الطاقة، بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.
 

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس هيئة الطاقة المستدامة البحرينية عبد الحسين بن علي ميرزا، اليوم الأحد، مع الزرقاني وبيتيناتو، حيث استعرض ميرزا خطط ومشاريع الهيئة ومسيرة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي بدأت في 2014 بتوقيع اتفاقية مشروع وحدة الطاقة المستدامة التي ارتقت لتصبح هيئة حكومية مستقلة تعنى بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البحرين.
 

وأشار ميرزا إلى رغبة القيادة في جعل المملكة مركزا متميزا في مجالات تنويع واستدامة موارد الطاقة، ووضع البحرين على الخارطة العالمية للدول التي تبذل جهودا نوعية هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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